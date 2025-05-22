Это не просто мастер-класс — это живой арт-эксперимент. Участники будут рисовать с натуры, но не привычную статичную позу, а танец в движении. Танцовщицу, замирающую и вновь оживающую в ритме. Ты ловишь её силуэт, линии, тень, эмоцию. И всё это под живой аккомпанемент скрипки. Что тебя ждёт: — Чувство свободы в творчестве — здесь создают не «идеально», а интуитивно и чувственно, позволяя эмоциям вести — Живой звук и мягкое освещение — каждое мгновение как кадр из фильма — Камерное арт-пространство — мастерская, созданная современным художником, которая сама по себе является произведением искусства и усиливает атмосферу вечера — Фуршет с вином и лёгкими закусками — чтобы творить было ещё приятнее. Дресс-код: total black + зелёный акцент — для создания единого визуального полотна, где каждый станет частью искусства.