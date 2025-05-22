ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Рисуем танец под звуки скрипки

Арт-пространство «Тайная», Русаковская улица, 19с5

Начало:

Завершение:

5500₽
Возраст 12+
Выставки
Необычное
Мастер-классы

Про событие

Это не просто мастер-класс — это живой арт-эксперимент. Участники будут рисовать с натуры, но не привычную статичную позу, а танец в движении. Танцовщицу, замирающую и вновь оживающую в ритме. Ты ловишь её силуэт, линии, тень, эмоцию. И всё это под живой аккомпанемент скрипки. Что тебя ждёт: — Чувство свободы в творчестве — здесь создают не «идеально», а интуитивно и чувственно, позволяя эмоциям вести — Живой звук и мягкое освещение — каждое мгновение как кадр из фильма — Камерное арт-пространство — мастерская, созданная современным художником, которая сама по себе является произведением искусства и усиливает атмосферу вечера — Фуршет с вином и лёгкими закусками — чтобы творить было ещё приятнее. Дресс-код: total black + зелёный акцент — для создания единого визуального полотна, где каждый станет частью искусства.

Контакты

Телефон

Telegram

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Городской квест с ведущим «Модное расследование в Китай городе»
Городской квест с ведущим «Модное расследование в Китай городе»
до

от 5700₽

Квест-прогулка с ведущим «Москва, я люблю тебя»
Квест-прогулка с ведущим «Москва, я люблю тебя»
до

от 5700₽

Экосообщества сегодня
Экосообщества сегодня
до

300₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста