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Рисуем кофе

Reallybar, Малый Златоустинский переулок, 3с1

Начало:

Завершение:

1300₽
Возраст 18+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

Мастер-класс в итальянской стилистике, на котором ты научишься создавать рисунки кофе, вдохновившись атмосферой Италии, под приятный сет от DJ. Мероприятие пройдёт на летней веранде бара Reallybar. Купить билет можно, написав организатору в WhatsApp.

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Комментарии

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Юлия
3 августа 2025, 06:36

С удовольствием посетила сие мероприятие! Три вида кофе, летняя веранда, приятная компания и медитативное рисование. Очень понравилась работа художницы, которая проводила с нами время. Спасибо за опыт, я была уверена что вообще не умею рисовать))

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