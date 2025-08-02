Мастер-класс в итальянской стилистике, на котором ты научишься создавать рисунки кофе, вдохновившись атмосферой Италии, под приятный сет от DJ. Мероприятие пройдёт на летней веранде бара Reallybar. Купить билет можно, написав организатору в WhatsApp.