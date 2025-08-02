Возраст 18+
Выставки
Мастер-классы
Про событие
Мастер-класс в итальянской стилистике, на котором ты научишься создавать рисунки кофе, вдохновившись атмосферой Италии, под приятный сет от DJ. Мероприятие пройдёт на летней веранде бара Reallybar. Купить билет можно, написав организатору в WhatsApp.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи
С удовольствием посетила сие мероприятие! Три вида кофе, летняя веранда, приятная компания и медитативное рисование. Очень понравилась работа художницы, которая проводила с нами время. Спасибо за опыт, я была уверена что вообще не умею рисовать))