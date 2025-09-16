Рисовальня по волнам прошедшего лета
Большой Николопесковский переулок, 13
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 16+
Выставки
Про событие
Избушка-рисовальня вновь открывает свои двери, чтобы собраться всем вместе, вспомнить, как ты провёл лето, и зарисовать некоторые его фрагменты. Бери с собой удобные художественные материалы, что-нибудь к чаю и хорошее настроение. Оплата: поддержать РанДом донатом. подпиской (http://t.me/tribute?start=s13130) единоразово (http://t.me/tribute/app?startapp=dfU9)
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