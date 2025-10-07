Рисовальня: что такое осень
Большой Николопесковский переулок, 13
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 16+
Выставки
Про событие
Обсудишь и зарисуешь главные символы осени. Поговоришь о том, что для каждого из участников значит это время года — хрустящие листья, аромат чая, уют свитеров и мягкий свет. Бери с собой удобные художественные материалы, что-нибудь к чаю и хорошее настроение для творчества. Оплата: поддержать РанДом донатом. подпиской (http://t.me/tribute?start=s13130) единоразово (http://t.me/tribute/app?startapp=dfU9)
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