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  1. Москва
  2. События

Рисовальня: что такое осень

РанДом Культуры
Большой Николопесковский переулок, 13

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Выставки

Про событие

Обсудишь и зарисуешь главные символы осени. Поговоришь о том, что для каждого из участников значит это время года — хрустящие листья, аромат чая, уют свитеров и мягкий свет. Бери с собой удобные художественные материалы, что-нибудь к чаю и хорошее настроение для творчества. Оплата: поддержать РанДом донатом. подпиской (http://t.me/tribute?start=s13130) единоразово (http://t.me/tribute/app?startapp=dfU9)

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