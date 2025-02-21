Цикл «Большой дом для Рислинга, Германия». Продолжение последовательного движения по всем регионам Германии, исследуя стилистики Рислинга. На этот раз в фокусе – Рейнгау и Рейнхессен: поиск сходства и различий. Оба региона – ключевые винодельческие области Германии для производства высококачественного Рислинга. Вина из обоих регионов демонстрируют яркую кислотность и минеральные ноты. Ландшафт вдоль Рейна способствует оптимальным условиям для роста лозы: защита от ветров и солнечные склоны. В Рейнгау мягкий континентальный климат с прохладными ночами. Почвы – сланец, кварцит и глина. Виноградники расположены на южных склонах вдоль изгибов русла Рейна, что позволяет лозам получать максимум солнечного света. Рислинги здесь отличаются яркой кислотностью, минеральными нотами, оттенками цитрусовых и белых цветов. Именно в Рейнгау впервые упомянули Рислинг как сорт винограда в 1435 году. Рейнхессен, напротив, более тёплый и сухой регион по сравнению с Рейнгау. Почвы – известняк, глина и песчаник. Виноградники менее крутые и больше расположены на равнинах. Рислинги из Рейнхессена часто более фруктовые и мягкие, с яркими нотами персика, груши и цветов. Регион пережил «винную революцию» благодаря движению виноделов нового поколения, создающих современные и яркие вина. Винный лист: 1. Barth, Riesling Sekt Brut, 2020 (Рейнгау) – белое брют. 2. Ress, Rheinhessen Riesling Trocken, 2023 (Рейнхессен). 3. Weingut Winter Kalkstein Riesling VDP. Ortswein 2023. 4. Rheinhessen Wittmann Riesling trocken Estate DQ 2023 (Рейнхессен). 5. Winzer von Erbach, Riesling Kabinett Erbacher Michelmark 2023 (Рейнгау). 6. Balthasar Ress, Rudesheim Riesling, 2022 (Райнгау). 7. Kloster Eberbach Steinberger Riesling trocken QbA VDP Erste Lage (Рейнгау). Ведущий дегустации – Александр Арфеев. Входит – 7 образцов вина. Отдельно можно заказать блюда по меню. Резерв: +7 903 792 61 50.