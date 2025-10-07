[солдаут] Ричард
ул. Казакова 8, стр. 3
Начало:
Завершение:
от 2000₽ до 3500₽
Возраст 18+
Спектакли
Про событие
Из уважения к Шекспиру текст изменен, из уважения к зрителям имена сохранены, из уважения к традиции все роли исполняют мужчины, из уважения ко времени спектакль идет 1 час 10 минут. Виктор работает на нелюбимой работе и живет с больной мамой. В очередной вечер, из купленного в кредит холодильника, к нему выходит Ричард III и обещает резко изменить его жизнь. Мир «шекспировских страстей» в спектакле — это современный квест, куда попадают герои. В чем проявляется зло? Как быстро можно потерять человеческий облик? Что следует за бесконечной чередой предательств? Всегда ли побеждает добро? Сквозь кровь, тишину и «Балладу морской воды» ты, может быть, придешь к ответам на эти вопросы.
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