Ты больше не зритель, ты — соучастник. Тебя ждёт интригующая коллекция объектов актуального искусства с исключительным уровнем исполнения, где все работы лично представят сами художники. В программе: — Арт-перфоманс 'ВДРЕБЕЗГИ LiVE' от Хрустального Художника, который разобьёт материю стекла, а ещё передаст тебе молоток и ты сможешь лично поучаствовать в создании искусства — Музыка, созданная специально для мероприятия и неожиданный дуэт трубы и электронной new-rave: симбиоз аудиального и визуального опыта, звук глубокой осени и особого отношения к ней — Сопровождение администраторами на протяжении всего вечера, тебе помогут ничего не пропустить — Возможность приобрести работы из рук автора со 100 % гарантией подлинности — Безалкогольный формат — Фуршет из изысканных закусок, десертов и интересные напитки Здесь будет ревилинг — это особая система раскрытия коллекции, где объекты будут открывать в особом порядке в соответствии с драматургией вечера. Уровень исполнения работ позволит по-новому взглянуть на мир арта современности. Также ты сможешь задать все интересующие вопросы художнику лично, он подпишет работу лично для тебя. Локация безопасная, комфортная, и предельно фотогеничная. Здесь созданы все условия для комфортного времяпрепровождения, съёмки неповторимого контента для соцсетей, приятного общения в кругу людей, близких по интересам. На вечере сможешь попробовать безалкогольный коктейль ром-кола — расслабляющий эффект знакомого вкуса, приятное послевкусие и никаких последствий. Ещё в меню: эксклюзивный бленд кофе, розовый лаймонад, б/а джин-тоник.