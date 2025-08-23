Рейв-медитация на пляже — что может быть лучше в самый разгар июня? Это будет вечеринка на пляже «Улетай» на берегу живописного Пироговского водохранилища. С 12:00 до 22:00 на 2-х танцполах будет звучать приятный, танцевальный дневной и вечерний псай-прог и псай-транс, неторопливый органик, этнический афрохаус, заводной прогрессив и жирное техно. Ну а под концовку-волшебный псай-чилл в живом исполнении! Лайн-ап на танцполе THE DOME Rapapam Live Alexander Smith Rada Alfa Apachi Project Spacetime DJ's Viksi Lеoka Alena Лайн-ап на танцполе WATERFRONT: Protonix (BMSS Records/India) Kirill Orange (Chakra Sound System / СПб) XPVooDooo Lenin Incognito Alex Grilanse В твоём распоряжении будут просторные шатры, беседки, навесы, деревянные палубы, ВИП-кабинки, шезлонги и чистейший песок. Понтоны для купания, ровный загар, чистая и бодрящая вода Клязьмы. Бары, чайная, фудкорт. Маркет, ЗОЖ-сектор, мастер-классы, спортивные игры, души, туалеты. На территории работает охрана.