Найти жемчужину в масс-маркете — это реально. Многие думают, что интересное российское вино нужно искать только на винодельнях или в узкоспециализированных лавках. На дегустации сможешь проверить этот миф. В фокусе — четыре интереснейших образца, которые легко найти и которые приятно удивляют уровнем исполнения. Сет: — Междуморье Выдержанное Экстра Брют Блан де Блан 2022 — Шато Андре Мадо Блан 2024 — Раевское Ренессанс Карменер 2023 — Мерло Поместье Голубицкое 2023 Узнаешь, как читать этикетки, зачем смотреть на рейтинги и как выбрать «своё» вино без лишних трат.