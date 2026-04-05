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Рейтинговые вина на полке супермаркета

клуб Bizarre, улица Ленинская Слобода, 19к2

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Найти жемчужину в масс-маркете — это реально. Многие думают, что интересное российское вино нужно искать только на винодельнях или в узкоспециализированных лавках. На дегустации сможешь проверить этот миф. В фокусе — четыре интереснейших образца, которые легко найти и которые приятно удивляют уровнем исполнения. Сет: — Междуморье Выдержанное Экстра Брют Блан де Блан 2022 — Шато Андре Мадо Блан 2024 — Раевское Ренессанс Карменер 2023 — Мерло Поместье Голубицкое 2023 Узнаешь, как читать этикетки, зачем смотреть на рейтинги и как выбрать «своё» вино без лишних трат.

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