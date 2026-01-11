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Рейс 666: Последний билет

Модники
улица Маросейка, 9/2с1

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное

Про событие

У этого рейса нет пункта назначения. Но тебя это когда-нибудь останавливало? 31 октября открывается регистрация на рейс 666 — самолёт, который много лет назад исчез с радаров при неизвестных обстоятельствах. Дело засекречено, пассажиры не найдены, рейс признан несуществующим. Но в эту ночь он снова появляется на табло. Посадка объявлена. Экипаж готов. Билеты — в один конец. Тебя ждут тематические коктейли, предсказания от бортовой стюардессы, розыгрыши, аварийный сигнал «Мэйдэй» и ночь, после которой некоторые истории лучше оставить без объяснений. За пультом: Poli Poli, Sibir, Joy. Дресс-код: тёмная авиация / первым классом в ад. Представь, что ты летишь первым классом в ад. В чём бы ты туда отправился? Пилоты с сомнительным прошлым, стюардессы с недобрыми намерениями, пассажиры первого класса, загадочные незнакомцы и тотальный чёрный с красными акцентами — приветствуются все, кто выглядит так, будто знает, чем закончится этот рейс. Костюм необязателен. Выглядеть подозрительно — желательно. Пункт назначения — неизвестен. Возвращение не предусмотрено. Не пропусти посадку — второй рейс не обещают.

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