Новогодняя ночь в BASE Club, где музыка становится стихией. В этот вечер: Мощный качественный звук, визуальное шоу, превращающее танцпол в эпицентр стихий, и конечно новогодний стол, который вы можете оформить уже при покупке билета! Эксклюзивное выступление хедлайнеров Ranji и Whitenoise, чьи сеты станут кульминацией новогодней ночи. Лайнап: Monk / Opposite Effect / Audence / WHITENO1SE / Monk / MONK’S / Fractal Portal / Atomider / Skazka / Alexander Popov / Somnia