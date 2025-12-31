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Revolution 14

Base
улица Орджоникидзе, 11

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Завершение:

от 3000₽ до 30000₽
Возраст 18+
Стендап
Вечеринки
Еда

Про событие

Новогодняя ночь в BASE Club, где музыка становится стихией. В этот вечер: Мощный качественный звук, визуальное шоу, превращающее танцпол в эпицентр стихий, и конечно новогодний стол, который вы можете оформить уже при покупке билета! Эксклюзивное выступление хедлайнеров Ranji и Whitenoise, чьи сеты станут кульминацией новогодней ночи. Лайнап: Monk / Opposite Effect / Audence / WHITENO1SE / Monk / MONK’S / Fractal Portal / Atomider / Skazka / Alexander Popov / Somnia

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