Трёхдневный загородный ретрит. Программа: Полный Детокс Женская Энергия Очищение тела, успокоение ума, наполнение заботой, чутким вниманием через любовь. Время очищения и принятия женских энергий — детокс программа — раскрытие и принятие женского начала Условия: — свежий воздух — тотальная тишина — ясное звёздное небо — комфортабельный дом — хвойный лес — вегетарианское питание — праздничный ритуал поклонения женщинам Что будет: — 15 практик — кундалини йога — дыхательные практики — парные и групповые массажи — тактильные соматические практики — ecstatic dance — русская баня, парения, ароматерапия, контрастные процедуры — детокс-меню из сезонных продуктов, травяные чаи — ночь звуковой оздоровительной сессии — тибетские гонги, поющие чаши — ритуальное поздравление женщин через поклонение и принятие Мастера: Андрей Басбани Александр Алок Карина Залятдинова Любовь Сонара Лео Вард Александр Шульган Для кого: — пары — девушки, мужчины* *соблюдается гендерный баланс Результаты, которые ты получишь: — мягкое очищение — ментальное и телесное — глубокая сонастройка - с собой и окружающими — тонкие ощущения на уровне тела и эмоций — апгрейд языковой телесной и психической палитры — перенос нового состояния на сферу здоровья, отношений, финансов, карьеры/учёбы Организационные детали — проживание в уютном доме, 3 ночи — всё включено — питание и практики Что взять с собой: — тёплая одежда — сменная обувь — купальный комплект для бани — коврик для йоги (по желанию) Ретрит до 20 персон Билеты: на персону 30К пара 40К *в случае неявки взнос сохраняется для участия в последующих ретритах Акции: Подписчикам чата Дом Сердца — скидка 50% Приведи гостя — скидка 50% МО, Истринский район Билеты в ТГ