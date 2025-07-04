ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Ретрит

Московская область, Фрязино, Вокзальная ул.

Начало:

Завершение:

9000₽
Возраст 18+
Игры

Про событие

Ты будешь стоять на гвоздях, медитировать, работать с запросом, с метафорическими картами, гулять, кричать в лесу, смеяться, расслабляться в джакузи и многое другое. Отдых, который поможет разгрузить мозг и тело. Что тебя ждёт: — Всё начнётся в минивене, где ты сможешь услышать свои любимые треки. Организатор-психологиня подготовила для тебя необычный формат знакомства, который точно поднимет всем участницам настроение — По приезду тебя и других участниц будут ждать телесные практики, которые помогут всем расслабиться и привыкнуть друг к другу — В теплом кругу можно будет поработать с метафорическими картами, ты можешь получить ответы на все волнующие тебя вопросы — Специально для нас подготовят чан с теплой водой и приятными ароматами на свежем воздухе, где мы сможем расслабиться ещё больше — Утро следующего дня начнется с медитации-самопрограммирования, где все увидят своё желаемое будущее и возьмут это состояние себе — Дальше все пойдут в лес, чтобы кричать и обниматься с деревьями — После возвращения, каждый желающий сможет попробовать гвоздестояние: в нём можно выпустить наружу накопившиеся эмоции, расслабиться и наполниться новой энергией Тебя ждёт безопасное, экологичное пространство, где наконец-то можно побыть собой, точно зная, что тебя примут, услышат и поддержат. Цена с подругой будет дешевле — 7500 для каждой, вместо 9000. Трансфер будет, но он не входит в стоимость. Организатор заказывает минивен на всех, и дальше стоимость делится на всех (выйдет примерно рублей 700). Более подробную информацию, можно уточнять у организатора в телеграме (кнопка выше).

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Сахаджа йога медитация на Цветном
Популярное
Сахаджа йога медитация на Цветном

Бесплатно

Квартирник «Заблудшие в Голливуде»
Популярное
Квартирник «Заблудшие в Голливуде»

13000₽

Фандомная Ночь(Fandom Night)
Выбор редакции
Фандомная Ночь(Fandom Night)

от 1400₽

Гонг-медитация в гамаках + мягкое гвоздестояние
Популярное
Гонг-медитация в гамаках + мягкое гвоздестояние
до

2500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста