Ты будешь стоять на гвоздях, медитировать, работать с запросом, с метафорическими картами, гулять, кричать в лесу, смеяться, расслабляться в джакузи и многое другое. Отдых, который поможет разгрузить мозг и тело. Что тебя ждёт: — Всё начнётся в минивене, где ты сможешь услышать свои любимые треки. Организатор-психологиня подготовила для тебя необычный формат знакомства, который точно поднимет всем участницам настроение — По приезду тебя и других участниц будут ждать телесные практики, которые помогут всем расслабиться и привыкнуть друг к другу — В теплом кругу можно будет поработать с метафорическими картами, ты можешь получить ответы на все волнующие тебя вопросы — Специально для нас подготовят чан с теплой водой и приятными ароматами на свежем воздухе, где мы сможем расслабиться ещё больше — Утро следующего дня начнется с медитации-самопрограммирования, где все увидят своё желаемое будущее и возьмут это состояние себе — Дальше все пойдут в лес, чтобы кричать и обниматься с деревьями — После возвращения, каждый желающий сможет попробовать гвоздестояние: в нём можно выпустить наружу накопившиеся эмоции, расслабиться и наполниться новой энергией Тебя ждёт безопасное, экологичное пространство, где наконец-то можно побыть собой, точно зная, что тебя примут, услышат и поддержат. Цена с подругой будет дешевле — 7500 для каждой, вместо 9000. Трансфер будет, но он не входит в стоимость. Организатор заказывает минивен на всех, и дальше стоимость делится на всех (выйдет примерно рублей 700). Более подробную информацию, можно уточнять у организатора в телеграме (кнопка выше).