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Рэп-бадминтон

м. Петроградская, точное место уточняй у организатора

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 16+
Необычное

Про событие

Тебя зовут играть под классику русского и зарубежного рэпа — Pharaoh, Boulevard Depo, Kanye West, Kendrick Lamar и другие треки, которые ты точно знаешь. Разберёшь правила и технику с тренером, а потом закрепишь всё в игре на счёт. Опыт игры не важен, всему научат.

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