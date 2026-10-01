Возраст 16+
Необычное
Про событие
Тебя зовут играть под классику русского и зарубежного рэпа — Pharaoh, Boulevard Depo, Kanye West, Kendrick Lamar и другие треки, которые ты точно знаешь. Разберёшь правила и технику с тренером, а потом закрепишь всё в игре на счёт. Опыт игры не важен, всему научат.
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