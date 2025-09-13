Только представь нереальные тюнинговые тачки, как в любимом фильме по всему Дизайн-Флакону и ты! Но после того, как заревёт мотор, и зажгутся ночные фары наступит время perreo! Reggparty и фестиваль TAM: Город Моторов объединились в эпичный коллаб, чтобы подарить вам незабываемо жаркую ночь на #reggaeton Autoparty. Всю ночь для вас будут играть топовые латиноамериканские диджеи, а МС подливать масло в огонь и качать вечеринку: DJ Icono | DJ Gringo | DJ Parce | MC Xavy Зоны и активности: «No Photo, No Glory» -фотозона в стиле форсаж мощный мотоцикл прямо внутри клуба, если получится будет еще и машина, но пока организаторы не обещают «Talent Time» -выступление Special Guests, возможно, с кем-нибудь из селебрити ты даже пересечешься на VIP «Turbo Show» -Танцевальное шоу & go-go от горячих парней и слишком красивых девчонок «Battle» -Финал баттла «Ночной лиги» Остались только сильнейшие, твой голос решит, кто заберет главный приз «Queen of party» Только для девушек: выбирай свой самый яркий и сочный наряд, покажи страсть и себя любимую «Glam» -бьюти-бар, где каждый сможет заиграть новыми красками от неона до гламурных глиттеров