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Reggae Live

Eclipse Moon, Переведеновский переулок, 17к1

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Завершение:

от 600₽ до 1200₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Пре-парти Moscow Reggae Fest, на котором прозвучат мировые и отечественные регги-хиты в исполнении лайв-бэнда. В первой части музыканты исполнят известные песни Боба Марли, а во второй разные хиты мировой и отечественной регги-сцены. Ты услышишь песни Max Romeo, Михея, Damien Marley, Alborosie, UB40, 5'nizza, и не только. Reggae must go on!

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