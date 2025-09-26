Пре-парти Moscow Reggae Fest, на котором прозвучат мировые и отечественные регги-хиты в исполнении лайв-бэнда. В первой части музыканты исполнят известные песни Боба Марли, а во второй разные хиты мировой и отечественной регги-сцены. Ты услышишь песни Max Romeo, Михея, Damien Marley, Alborosie, UB40, 5'nizza, и не только. Reggae must go on!