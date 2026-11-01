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Про событие
Исполняется 9 лет Рэдайзу, самой вайбовой реп точке. Наверху — вэлком-сет и живые выступления от выходцев из дэдрума на саундсистеме. На минус первом — электронные лайвы от Ночного проспекта и Аминь, а также диджей-сеты от резидентов студии. Мойка: Шулер Том Занят Кегельбан Дом Кайфа Минус первый: Wissenschaft Ночной проспект Ярослав Родионов Аминь Afne Вход свободный.
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