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Рэдайз

Автомойка
Старосадский переулок, 3с2

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Исполняется 9 лет Рэдайзу, самой вайбовой реп точке. Наверху — вэлком-сет и живые выступления от выходцев из дэдрума на саундсистеме. На минус первом — электронные лайвы от Ночного проспекта и Аминь, а также диджей-сеты от резидентов студии. Мойка: Шулер Том Занят Кегельбан Дом Кайфа Минус первый: Wissenschaft Ночной проспект Ярослав Родионов Аминь Afne Вход свободный.

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