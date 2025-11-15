Команда Rave Experimental Dance приглашает тебя на авторский танцевальный формат, соединяющий клубную и экстатик дэнс культуру, электронную и инструментальную музыку, фитнес и танцы, медитации и экстаз. Будь собой - всё остальное сделает танец! В программе: 16:15 сбор гостей - фуршет - общий круг: Ведущий Mark Katar - разминка: Мастер TEMORPH 16:45 Start Dance: - DJ SASHETTE - DJ JahYa 18:45 Пауза, брейк Музыкант: Michelle SHARM - саксофон 19:00 RED Ecstatic New Wave: - DJ Alex Sokol -DJ PROTOSTAR Музыканты: - A4TUNADO - электрогитара - Alexey Morozoff - барабаны 21:00 Звукотерапия Sound healing Гонг, поющие чаши: Мастер ALEX SHULGUN 21:30 Шеринг 21:50 Завершение DC/FC: удобная для танцев одежда, чёрные/красные цвета, аксессуары (очки, веера), носки или босиком. Билет на одного 2500р, билет на 2 персон 4400р, билет на 3 персон 6000р, билет на 4 персон 6000р По вопросам писать в тг @markkatar