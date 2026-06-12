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Разговоры о хобби. Мечи, шпаги и сабли

Лубянский проезд, 19с1

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от 1400₽ до 2500₽
Возраст 16+

Про событие

Человечество создало множество видов оружия, и список пополняется чуть ли не каждый день — но по сей день благородные клинки остаются особой категорией. Изящная шпага, грубый фальшион, утончённая катана, суровый палаш, змееподобный ятаган и серповидный хопеш — форма клинка многообразна и переменчива, но суть остаётся одна. Меч — хранитель жизни и чести владельца, предмет гордости и коллекционирования. Он может быть фамильной реликвией или массовым орудием битвы, показателем статуса или рабочим инструментом. Ни одно другое оружие не окружено таким почитанием, романтическим ореолом и одновременно таким множеством мифов. Как римляне сменили короткий гладий на длинную спату, а русские — саблю на шашку? Почему в кино про мушкетёров они вечно вооружены неправильно? Когда меч стал сменяться шпагой? В чём разница между прямым и кривым клинком? На лекции будут даны ответы на эти и многие другие вопросы, кратко подана знаменитая классификация Оукшотта и разобрана эволюция меча и фехтования в истории планеты. Кто рассказывает? Кирилл «Домнин» Буренок. Выпускник МГИМО, политолог-востоковед (арабские страны), ведущий подкаста Hobby Talks (от мировой истории до гик-тематики: видеоигры, настольные игры, фантастика), человек с феноменальной памятью, талантом рассказчика и уникальным чувством юмора.

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