Приходи просто поговорить. Нам так часто не хватает времени, подходящего случая, подходящих людей или нужного места, чтобы порассуждать и поделиться своими мыслями. Замечал, как иногда не хватает именно душевных разговоров? Или как какая-то мысль прочно сидит в голове, а поделиться не с кем или случай не подворачивается? Вот он, тот самый случай! Можно будет обсудить всё, что лежит на душе или сидит в голове. Участники вместе выберут одну или несколько тем и поделятся своими мыслями. Каждый также может просто рассказать то, что хочет. Это не языковая практика, а душевные разговоры на русском :) Без категоричности и жарких споров. Программа вечера: разговоры, разговоры, разговоры. Количество участников: до 8 человек. Если тебе не понравится, организаторы вернут деньги за билеты. Приходи, будет душевно, а не душно :)