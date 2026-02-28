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  1. Москва
  2. События

Разговорный вечер в Make My Memories

м. Чистые пруды , точный адрес уточняй у организатора

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+

Про событие

Приходи просто поговорить. Нам так часто не хватает времени, подходящего случая, подходящих людей или нужного места, чтобы порассуждать и поделиться своими мыслями. Замечал, как иногда не хватает именно душевных разговоров? Или как какая-то мысль прочно сидит в голове, а поделиться не с кем или случай не подворачивается? Вот он, тот самый случай! Можно будет обсудить всё, что лежит на душе или сидит в голове. Участники вместе выберут одну или несколько тем и поделятся своими мыслями. Каждый также может просто рассказать то, что хочет. Это не языковая практика, а душевные разговоры на русском :) Без категоричности и жарких споров. Программа вечера: разговоры, разговоры, разговоры. Количество участников: до 8 человек. Если тебе не понравится, организаторы вернут деньги за билеты. Приходи, будет душевно, а не душно :)

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