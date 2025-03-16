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Разговорный клуб в Make My Memories

5 минут от м. Чистые пруды, точное место сообщит организатор

Начало:

Завершение:

650₽
Возраст 18+
Игры

Про событие

Вечер, когда можно собраться за «круглым» столом и просто поговорить. Можно будет обсудить всё, что лежит на душе; всё, что так хочется сказать. Участники выберут одну или несколько тем и поделятся своими мыслями. Или же, если тема не определится, каждый может просто рассказать то, что хочет. Это не языковая практика, а душевные дружеские разговоры на русском. Программа вечера: Разговоры, разговоры, разговоры Количество участников: 7 человек.

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