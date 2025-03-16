Вечер, когда можно собраться за «круглым» столом и просто поговорить. Можно будет обсудить всё, что лежит на душе; всё, что так хочется сказать. Участники выберут одну или несколько тем и поделятся своими мыслями. Или же, если тема не определится, каждый может просто рассказать то, что хочет. Это не языковая практика, а душевные дружеские разговоры на русском. Программа вечера: Разговоры, разговоры, разговоры Количество участников: 7 человек.