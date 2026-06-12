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Рай потерянный и обретённый

Международная галерея Heritage, улица Петровка, 20/1

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450₽
Возраст 12+
Выставки

Про событие

Галерея Heritage представляет первую в Москве персональную выставку Анны Волковой «Рай потерянный и обретённый». Её фарфоровые скульптуры, созданные в уникальной авторской технике, вступают в диалог с великими голландцами XVII века — Рембрандтом и Фердинандом Болом — и работами советских нонконформистов. Название отсылает к поэмам Джона Мильтона и к золотому веку живописи, когда художники соревновались с самой природой. Практика Волковой — это дань уважения старым мастерам, чьё стремление к безупречной форме требует кропотливого труда и противоречит скоростям современного искусства. В её скульптурах фарфор лишён утилитарности. Изящные чашечки цветов обретают хрупкую, но долговечную форму, а сам материал получает символическое значение. Анна избегает буквальности: формы абстрагированы, и перед зрителем предстаёт не ботанический образец, а универсальный образ совершенства. Эти работы держат на грани между желанием прикоснуться и запретом на прикосновение. Каждая композиция — результат не только тонкой работы с материалом, но и точного инженерного расчёта, дающего сложносоставной скульптуре баланс. Режим работы: ПН-ЧТ: 12:00-20:00 СБ-ВС: Выходной

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