Жить с депрессивными и тревожными расстройствами — это не только про «мне плохо». Это про то, когда просыпаешься — и уже устал. Когда смотришь на чашку кофе и не понимаешь, зачем её пить. Когда казалось бы ничего не происходит, но внутри что-то постоянно болит На встрече поговоришь: — Депрессивное расстройство изнутри: про пустоту, онемение, потерю смысла и то, как это разительно отличается от обычной грусти — Тревожное расстройство изнутри: про постоянную фоновую тревогу, которая не выключается, даже когда объективно всё в порядке — Когда они вместе: про это изматывающее сочетание, когда нет сил жить, но есть силы бояться. Когда и апатия, и паника одновременно — Тело при расстройствах: про хроническую усталость, боль, проблемы со сном, едой, концентрацией. То, о чём не пишут в популярных статьях — Функциональные расстройства: когда справляешься, работаешь, выглядишь нормально, и именно поэтому не веришь сам себе, что тебе действительно плохо — Маски и роли: сколько сил уходит на то, чтобы «держаться» снаружи, пока внутри всё рушится — Вина и стыд: за то что не справляешься, за то что другим хуже, за то что недостаточно стараешься «выздороветь» — Время при депрессии и тревоге: когда прошлое давит, будущее пугает, а настоящее либо серое, либо невыносимое — «Просто возьми себя в руки»: про советы, которые получаешь, и про то, почему они так больно бьют — «У тебя же всё есть»: невидимая сторона депрессивных и тревожных расстройств, которую так сложно донести до тех, кто смотрит снаружи — Маленькие шаги обратно: не «думать позитивно» и не «взять себя в руки». А бережно, без насилия над собой, находить крошечные точки опоры: в теле, в других людях, в моменте Формат: доверительный круг Участие: 300 рублей предварительная запись + донат от 100 руб. после мероприятия