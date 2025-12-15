Встреча на тему прокрастинации, откладывания дел, внутреннего саботажа и способов с ними бережно справиться. В мире, где часто приходится «держаться» и соответствовать ожиданиям, важно иметь безопасное пространство, где можно быть собой. О чём будут говорить? — Почему мы откладываем важные дела. — Как связаны прокрастинация, стресс и самокритика. — Какие стратегии помогают действовать без выгорания. Что такое равные группы и почему они важны? — Это формат встреч, где люди с похожим опытом поддерживают друг друга, делятся историями и находят отклик. — Их проводят не профессиональные психологи, а такие же участники, которые понимают, как это — сталкиваться с тревожностью, выгоранием, сенсорной перегрузкой или чувством одиночества. — Ты можешь рассказывать о своих переживаниях или просто слушать — здесь никто не заставит делиться, если ты не хочешь. Как проходят встречи? — Все собираются в уютной ТОПИ, где можно сесть с чаем, укутаться в плед и быть в тишине, если это нужно. — Все разговаривают в формате доверительного круга — каждый говорит столько, сколько ему комфортно. — Все соблюдают правила безопасного общения, где нет токсичного позитива, давления или попыток «исправить» тебя. Участие за донат от 300 р — ты сам выбираешь сумму, комфортную для тебя.