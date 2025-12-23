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Равная группа поддержки: опыт жизни с аутизмом

Топь
Угрешская улица, 2с53, подъезд 1

Начало:

Завершение:

от 300₽ до 1500₽
Возраст 18+

Про событие

Это пространство, где можно быть собой — без маскинга и необходимости «казаться нормальным»  Без осуждений, непрошеных советов и вопросов «а ты точно аутист?» . Где можно стимить, молчать, говорить о своём специнтересе или просто сидеть в пледе с чаем. Формат: доверительный круг Стоимость: донат от 100 р и бронь 200р.

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