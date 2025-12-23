Это пространство, где можно быть собой — без маскинга и необходимости «казаться нормальным» Без осуждений, непрошеных советов и вопросов «а ты точно аутист?» . Где можно стимить, молчать, говорить о своём специнтересе или просто сидеть в пледе с чаем. Формат: доверительный круг Стоимость: донат от 100 р и бронь 200р.