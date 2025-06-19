Встреча на тему ностальгии и способов справиться с этим чувством. Если хочешь понять, почему так сильно скучаешь по прошлому. В мире, где часто приходится «держаться» и соответствовать ожиданиям, важно иметь безопасное пространство, где можно быть собой. Что такое равные группы и почему они важны? - Это формат встреч, где люди с похожим опытом поддерживают друг друга, делятся историями и находят отклик. - Их проводят не профессиональные психологи, а такие же участники, которые понимают, как это — сталкиваться с тревожностью, выгоранием, сенсорной перегрузкой или чувством одиночества. - Ты можешь рассказывать о своих переживаниях или просто слушать — здесь никто не заставит делиться, если ты не хочешь. Как проходят встречи? - Все собираются в уютной ТОПИ, где можно сесть с чаем, укутаться в плед и быть в тишине, если это нужно. - Все разговаривают в формате доверительного круга — каждый говорит столько, сколько ему комфортно. - Все соблюдают правила безопасного общения, где нет токсичного позитива, давления или попыток «исправить» тебя. Ведущая: Анна, сценаристка и режиссёрка. Участие за донат от 300 р — ты сам выбираешь сумму, комфортную для тебя.