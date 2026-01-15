Внимание, событие перенесли на 15 число. Когда смотришь на себя — и не нравишься. Когда внутренний голос жёстче любого критика. Когда кажется, что с тобой что-то фундаментально не так — и всё вот-вот это заметят. На встрече поговоришь: — Откуда берётся это ощущение «я какой-то неправильный», голос в голове, который постоянно критикует — чьими словами он говорит — Почему так легко простить другого, но невозможно — себя, сравнение с другими, от которого всегда проигрываешь — Стыд за себя: своё тело, свои желания, свои чувства, своё прошлое, синдром самозванца — страх, что скоро все поймут, какой ты «на самом деле» — Как перестать воевать с собой — и возможно ли это вообще Это не лекция про «полюби себя». Это пространство, где можно честно сказать: «я себя не принимаю» — и не услышать в ответ банальности. Где можно узнать, что другие чувствуют то же самое — и стало чуть легче. Формат: доверительный круг Стоимость: донат от 100 р и бронь 200р.