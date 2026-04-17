Поп-метал родом из Северной столицы с надрывным вокалом и лиричными текстами. На новой концертной площадке “Свобода” в двух минутах от метро «Аэропорт», благодаря мощному звуку, надрывный вокал и тяжёлые гитары Ravanna зазвучат именно так, как и должны: объёмно, резко и на разрыв искренне.