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Поп-метал родом из Северной столицы с надрывным вокалом и лиричными текстами. На новой концертной площадке “Свобода” в двух минутах от метро «Аэропорт», благодаря мощному звуку, надрывный вокал и тяжёлые гитары Ravanna зазвучат именно так, как и должны: объёмно, резко и на разрыв искренне.
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