Возраст 18+
Стендап
Про событие
Расул Чабдаров — популярный стендап-комик, постоянный участник проектов на телеканале ТНТ. Он является постоянным резидентом шоу «Stand Up», «Открытый микрофон» и «Comedy Баттл». Артист пользуется популярностью благодаря тонкому юмору и интересному сценическому образу.
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