ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Расул Чабдаров

StandUp Store Moscow
Петровка 21

Начало:

Завершение:

2650₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Расул Чабдаров — популярный стендап-комик, постоянный участник проектов на телеканале ТНТ. Он является постоянным резидентом шоу «Stand Up», «Открытый микрофон» и «Comedy Баттл». Артист пользуется популярностью благодаря тонкому юмору и интересному сценическому образу.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

99 шуток: проверка материала
99 шуток: проверка материала
до

500₽

Чёрный стендап по-женски
Чёрный стендап по-женски
до

от 1190₽

Женский стендап
Женский стендап
до

от 990₽

Жёсткий Стендап
Жёсткий Стендап
до

от 1200₽

Стендап по-женски
Стендап по-женски
до

от 1290₽

Хетаг Хугаев
Хетаг Хугаев

от 2500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьи