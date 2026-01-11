Расул Чабдаров — популярный стендап-комик, постоянный участник проектов на телеканале ТНТ. Он является постоянным резидентом шоу «Stand Up», «Открытый микрофон» и «Comedy Баттл». Артист пользуется популярностью благодаря тонкому юмору и интересному сценическому образу.