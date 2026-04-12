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Расскажи о себе: поиск друзей в формате вечеринки-презентации

Лампопо, Рождественский бульвар, 22/23с1

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 14+

Про событие

Встреча, на которой каждый сможет сделать презентацию о себе и познакомиться таким образом с другими участниками. Какой ты? Что тебе нравится? Чего хочешь от жизни? Это всё можно будет рассказать на встрече в субботу, где ты сможешь потренировать навык самопрезентации и выступления на публике в небольшой компании, не боясь осуждения. А после презентаций будут быстрые знакомства, где все пообщаются друг с другом лично :) p.s. Если не знаешь, что рассказывать о себе в презентации, то организатор пришлёт тебе шаблон, на который можно будет легко ориентироваться. Стоимость: 700 р. — если приходишь один / 600 р. — если приходишь с другом

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