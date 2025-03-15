Первобытная энергия прямиком из Алматы: короли казахского гитарного андеграунда Rasputniki впервые в Москве. Rasputniki презентуют новый альбом «II», который обещает стать настоящим открытием для всех любителей музыки. Короли алматинского гитарного андеграунда филигранно сочетают гаражный рок, стоунер, кантри и танцевальную музыку с неочевидными элементами казахской культуры. Полноформатная работа «II» насыщена самыми неожиданными жанровыми комбинациями: пост-панк и фолк, рейв и кантри, стонер и этника. Вместе с уникальным звучанием Rasputniki привезут с собой поистине первобытную животную энергию, поток которой отправит всех присутствующих за пределы вообразимого. Презентация альбома обещает быть настоящим путешествием, где каждый зритель не просто станет частью группы, но и повлияет на исход шоу.