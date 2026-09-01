Действие картины происходит в древней Японии. В лесу изнасилована женщина, а её муж убит. Есть четыре точки зрения, где у каждого из четырех свидетелей — своя. Каждая сторона проливает дополнительный свет на случившееся, добавляя дополнительные детали. Однако какая же версия является истинной, если каждая претендует быть наиболее правдивой? Появление фильма ознаменовало выход японского кинематографа на мировую арену. «Расёмон» отмечен многочисленными наградами, среди которых «Золотой лев» на Венецианском кинофестивале. На лекции расскажут про японский кинематограф того времени, режиссёра фильма Акиру Куросаву и как этот фильм изменил историю кино. Просмотр в оригинале с субтитрами.