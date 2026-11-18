Рандомные ужасы: «Ужасающий 2»
Большой Николопесковский переулок, 13
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Про событие
Авторская лекция и совместный просмотр хоррора. В фойе поговоришь о том, как комедия соседствует с жестоким искусством Гран-Гиньоля и «театром жестокости» Антонена Арто. Разберёшь метаморфозы, которые происходят с людьми, когда они надевают маски и осознают: реальность — лишь «забавная игра» с поездами, лассо и крокодилами. Заглянешь в глаза пугающей концепции онтологического ужаса, где буквально расчленяется «Я» по Жаку Лакану и последним словом становится «Мама». А главным актером этого вечера станет молчаливая Вселенная — главный нигилист от мира экзистенциализма. Каждый, кто придет с любым клоунским или театральным атрибутом, получит стикер. Поддержать РанДом. подпиской (http://t.me/tribute?start=s13130) единоразово (http://t.me/tribute/app?startapp=dfU9)
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