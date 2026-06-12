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Психологический триллер Дэвида Линча, в котором реальность постепенно превращается в загадочный лабиринт. Нелинейное повествование, гипнотическая атмосфера и сюрреалистичные образы, за которые мы любим кино Линча. В стоимость билета входит попкорн для каждого — приятное дополнение к просмотру.
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