Популярный музыкальный блогер с совокупной аудиторией свыше 1 млн подписчиков. Артист, автор, саунд-продюсер и музыкант с 17-летним образованием. Участник шоу «Песни» на ТНТ, «Музыкастинг 4.0» на Новом Радио и «ОКнутые люди» в социальной сети Одноклассники.