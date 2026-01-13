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Raim Triger

улица Новый Арбат 15

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900₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Популярный музыкальный блогер с совокупной аудиторией свыше 1 млн подписчиков. Артист, автор, саунд-продюсер и музыкант с 17-летним образованием. Участник шоу «Песни» на ТНТ, «Музыкастинг 4.0» на Новом Радио и «ОКнутые люди» в социальной сети Одноклассники.

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