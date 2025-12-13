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  1. Москва
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[отменено] Raev

Переведеновский переулок, 21с11

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 3500₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Готов ли ты отправиться в увлекательное путешествие вглубь мрака и света? В клубе Eclipse исследуй мрачные уголки внутреннего мира Сергея Раева — каждый аккорд будет звучать как крик души. Первый сольный концерт проекта Raev станет не просто музыкальным событием, а важным этапом пути к самопознанию и освобождению. Это будет погружение в тёмные глубины постхардкора, наполненное искренними чувствами и мощной энергетикой. Создавай атмосферу, полную единства и глубоких впечатлений. Тут ты не просто зритель — каждый будет частью этой мрачной симфонии. Запасись эмоциями и подготовь своё сердце, ведь твоё присутствие сделает концерт Raev по-настоящему особенным. Это шанс не только услышать музыку, но и разделить её с единомышленниками.

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