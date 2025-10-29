Nomusicians Family представят особую концертную программу, посвящённую творчеству Radiohead. Этот концерт для тех, кто любит Radiohead за глубину их музыки, её многогранность и непредсказуемость, а также для тех, кто хочет открыть для себя её красоту или взглянуть на неё по-новому. Тексты Radiohead — это сочетание личной уязвимости, социальной тревоги и поэтических образов. История этого трибьюта началась, когда друзья и музыканты (Алена Щербина, Сергей Ракитин и Александр Воронцов) обнаружили друг в друге такую же сильную любовь к музыке RH как в них самих. Участники называют этот концерт выражением любви и благодарности к музыке, которая повлияла на них самих. В основе — интерпретация и переосмысление, без буквального копирования, но и без намеренного изменения музыкального материала. Тип билетов: стоячий танцпол