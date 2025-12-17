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Р: спектакль

ММЦ «Планета КВН», Шереметьевская улица, 2

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 12000₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Сочинение на темы пьесы Н. В. Гоголя «Ревизор». Юрий Бутусов: «Пьеса Гоголя давно уже миф… И, в общем, всем уже понятно, про что это… Конечно же, это пьеса о России, о власти, о грехах и расплате. Но я хотел, чтобы спектакль был бы о том, что делает с нами пьеса «Ревизор», какие мысли и чувства она рождает в нас. Мне давно очевидно, что это не мы выбираем пьесу, а она выбирает нас тогда, когда это нам необходимо. Я надеюсь, этот спектакль о невозможности принять действительность и невозможности бегства от неё, и о неистребимой жажде оного, о поисках рая, свободы как единственной настоящей человеческой ценности. В этом спектакле нет протеста, есть только невообразимое удивление перед человеческой природой, есть только тоска о времени, которое уходит, хотим мы этого или нет… Хотелось бы, чтобы это была история о том, что искусство способно лечить реальность, лечить жизнь, лечить людей…»

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