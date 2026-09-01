ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Пять оттенков Мальбека: от Патагонии до Анд

винотека Vinissimo, Староконюшенный переулок, 19

Начало:

Завершение:

4000₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Совершишь большое путешествие по Аргентине без самолётов, чемоданов и джетлага. Мальбек давно стал главным винным символом Аргентины. Однако в каждой части страны он звучит по-своему: в Мендосе — сочным и плотным, в высокогорной Сальте — пряным и мощным, в прохладной Патагонии — свежим и сдержанным. За вечер ты попробуешь пять мальбеков из разных уголков Аргентины и почувствуешь, как меняется его характер от региона к региону. В стоимость билета включены дегустация пяти вин и небольшие закуски.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Шоу «ПоколениЯ»
Шоу «ПоколениЯ»

от 190₽

Квартирник «Заблудшие в Голливуде»
Популярное
Квартирник «Заблудшие в Голливуде»

13000₽

Фандомная Ночь(Fandom Night)
Выбор редакции
Фандомная Ночь(Fandom Night)

от 1400₽

Городской квест с ведущим «Модное расследование в Китай городе»
Городской квест с ведущим «Модное расследование в Китай городе»
до

от 5700₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста