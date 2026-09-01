Совершишь большое путешествие по Аргентине без самолётов, чемоданов и джетлага. Мальбек давно стал главным винным символом Аргентины. Однако в каждой части страны он звучит по-своему: в Мендосе — сочным и плотным, в высокогорной Сальте — пряным и мощным, в прохладной Патагонии — свежим и сдержанным. За вечер ты попробуешь пять мальбеков из разных уголков Аргентины и почувствуешь, как меняется его характер от региона к региону. В стоимость билета включены дегустация пяти вин и небольшие закуски.