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Пять ключей осмысленной жизни

Новый Акрополь, Старая Басманная улица, 12с2

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

На практикуме ты сможешь попробовать в игровой форме через упражнения, игры, задания и общение с другими участниками освоить несколько навыков, которые могут стать ключами к осмысленной жизни: – Первый ключ: умение задавать вопросы для лучшего понимания себя, окружающих и мира, в котором живёшь; – Второй ключ: извлекать опыт из разных ситуаций, что поможет сделать твою жизнь более осознанной; – Третий ключ: научишься медленному чтению и размышлению для более глубокого понимания; – Четвёртый ключ: потренируешь умение наблюдать за природой и учиться у неё; – Пятый ключ: научишься эффективному общению, взаимодействию и ведению диалога. Практикум создан на основе книги Делии Стейнберг Гусман «Философия как образ жизни». Он даёт возможность приобщиться к поиску мудрости и сделать философию частью своей повседневной жизни. Ведущая: Мария Коженкова — преподаватель Философской Школы «Новый Акрополь», автор и ведущая философских практикумов, занятий по Искусству смотреть картины, проводит авторские экскурсии по Москве. Вход свободный, но необходимо заранее зарегистрироваться.

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