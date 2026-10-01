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Про событие
Современное искусство, алкоголь и компания классных людей. Круто? Что тебя ждёт: — 2–3 галереи — будешь знакомиться с современным искусством в сопровождении искусствоведа — Алкогольные остановки — между галереями будешь поднимать бокалы, общаться и знакомиться (всё включено) — Новые знакомства, много общения, смеха и человечности Искусство сближает. И здесь мы решили ему немного помочь ;)
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