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Путешествие в мир виски

улица Новый Арбат, 21

Начало:

Завершение:

3990₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Мир виски велик и может тебя удивить. Знаешь ли, какая страна является лидером по потреблению виски на душу населения? А как могут быть связаны виски с кальвадосом или ирландскими сливками? Ответы на эти и многие другие вопросы узнаешь на дегустации. Ведущий кавист расскажет об особенностях виски из разных стран и регионов, методах его производства, удачных гастрономических сочетаниях, правильных бокалах. Все дегустации проводятся в общем зале винотеки или в специальной комнате. За 1,5—2 часа ты попробуешь 5-6 позиций вина или крепкого алкоголя в сопровождении легких закусок — гриссини, оливки, сыр — а кавист расскажет интересные истории по выбранной теме. После дегустации ты сможешь приобрести любой алкоголь со скидкой -20% — она действует только в этот день.

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