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Путешествие в мир необычных сортов

Ленинская Слобода 19к2

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Винное приключение, где ты узнаешь тайны редких и экзотических сортов винограда. Что тебя ждёт: - Знакомство с необычными сортами: Ахтанак, Цвайгельт, Бобаль и Каннонау. - Дегустация вин из Италии: Riserva 2020 от Sella & Mosca (Сардиния), Австрии: Edelweisshof 2023 от Heninger, Испании: Gran Castillo 2023 от Murviedro, Армении: вина от Voskevaz Погрузишься в атмосферу винного туризма и откроешь для себя новые грани вкусовых ощущений. Сомелье поможет тебе разобраться в нюансах каждого напитка и научит различать особенности терруара разных стран. ??Адрес Ленинская Слобода, 19к2, Fetish Kafe, VIP зал. ?? Канал: https://t.me/+tO0HQW4nx2I1NmRi ??Количество мест ограничено, рекомендуем приобрести билеты заранее. Записаться: https://t.me/fuk_support

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