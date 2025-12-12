Хочешь раз и навсегда понять, чем отличается Мане от Моне? Увидеть работы Ван Гога, Гогена, Сезанна, Пикассо и Матисса в оригиналах? Узнать, почему искусство так сильно изменилось с середины 19 до середины 20 века? Это будет путешествие по залам, где оживают шедевры импрессионизма и постимпрессионизма. В сопровождении опытного гида сможешь прикоснуться к оригинальным работам художников, чьи имена знает весь мир: • Мане, Моне, Дега, Ренуар. Почувствуй игру света и тени, мимолетность мгновения и тонкие нюансы человеческих эмоций. Открой для себя свежесть и непосредственность, которые сделали импрессионизм революцией в искусстве • Ван Гог, Гоген, Сезанн. Погрузись в мир ярких красок, символизма и новаторских форм постимпрессионизма. Ощути страсть, драму и философию, заложенные в каждом мазке • Матисс, Пикассо. Стань свидетелем рождения новых направлений — фовизма и кубизма. Узнай, как эти художники бросили вызов традициям и открыли новые горизонты для живописи Что тебя ждёт на экскурсии: • Эксклюзивный доступ • Глубокое погружение • Интерпретация и анализ • Вдохновение и эмоции • Незабываемые впечатления