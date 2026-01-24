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Путь героя. Быть сильнее обстоятельств

1-й Волконский переулок, 11с2 (от входной двери по стрелке направо вниз)

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 14+
Игры

Про событие

Джозеф Кэмпбелл в своей книге «Тысячеликий герой», исследовав сотни мифов разных народов, описал путь героя — человека, идущего по жизни и сталкивающегося с обстоятельствами. По статистике, из ста молодых людей 1% дочитали книгу до конца, 2% — до середины. Поэтому здесь не будет теории, будут задачи-задания, упражнения, преодоления и открытия! И главное — практическая польза в жизни. Эта игра для тех, кто любит драйв и смысл, кто хочет быть архитектором своей судьбы, кто понимает, что счастье выковывается своими руками. А также для тех, кто стеснителен и застенчив, но хотел бы стать активным. Игра — это приключение. Философская игра — это приключение со смыслом. Из последнего отзыва: «Я получила сегодня на игре ответы, до которых не могла два года дойти с психологом! Спасибо!» В этот раз игра пройдет на основе греческого мифа о Персее. Вход свободный по предварительной регистрации.

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