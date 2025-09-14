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Пушистая дата

Три вокзала. Депо
ул. Новорязанская д.23

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Фестивали

Про событие

«Три вокзала. Депо» совместно с Frisky Dog Day проведёт масштабный праздник для владельцев собак — «Пушистая дата». Мероприятие приурочено к третьему дню рождения проекта. Гостей праздника ждёт насыщенная программа, посвящённая заботе о питомцах, их досугу и укреплению дружбы между людьми и их собаками: · Dog-market: широкий выбор всего для твоих хвостиков — от стильной амуниции и одежды до полезных лакомств и аксессуаров. · Бесплатные консультации профессионального кинолога, ветеринара, стоматолога и грумера. Гости смогут воспользоваться льготным чипированием с внесением данных в общероссийскую базу. · Полезные лекции для ответственных владельцев, разнообразные активности для собак и показ мод. · Специальный собачий торт от Tortdogs, попкорн для хвостиков и их хозяев, а также глиттер-бар для создания праздничного образа. · Конкурс на самый оригинальный парный образ хозяина и питомца и стильная фотосессия для памятных снимков. · Многочисленные подарки и сюрпризы от партнёров праздника.

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