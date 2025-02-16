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Purga

Сущевская, 21, стр. 10

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от 1000₽ до 1300₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Purga - московский музыкальный коллектив, где главенствует текст и глубокий психоделический саунд. 16 февраля в московском клубе «Техника без опасности» пройдёт презентация первого полноформатного альбома группы. Альбом «Омут» - это метафорический коридор подсознания, вмещающий в себя множество стилей и жанров. Одним словом группа определяет свой стиль как «индитроника». Но музыкальный градиент очень многослоен - от эмбиента, трип-хопа и инди-рока до альтернативы и шаманского техно. Всё это сплетается друг с другом с помощью женского вокала, метафорических текстов, аналоговой электроники, космических гитар, мощной ритм-секциии и глубоких тембров баритон-саксофона. Приходи отметить это красивое событие вместе с группой и погрузиться в мир, где природа разговаривает с человеком и музыка её главный язык. Сбор гостей начинается за час до начала мероприятия (в 18:00). Рассадка осуществляется по мере прихода гостей. Приходи заранее, чтобы занять места и заказать еду и напитки.

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