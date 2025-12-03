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Пуэрная чайная церемония
Малая Юшуньская улица, 1
Начало:
Завершение:
600₽
Возраст 12+
Еда
Про событие
Пуэрный шабаш. Пуэры — чрезвычайно необычная группа чаёв, ярко выделяющаяся среди остальных сортов. Им приписывают невероятные свойства и эффекты — некоторые даже говорят, что они меняют сознание. А споры об особенном вкусе этого чая не утихают уже не один десяток лет. На церемонии попробуешь Шу и Шэн — пуэры, а также пуэрные почки. Разберёшься, как их отличать, узнаешь, зачем пуэр бывает в блинах, плитках, гнёздах и даже грибах. Для записи пиши организатору в лс.
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