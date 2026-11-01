Мастер-класс, на котором ты поймёшь, что есть любовь и чем она отличается от влюблённости. Какая разница от того, как ты определяешь для себя любовь чисто в словах? Это ещё важнее. Здесь ты увидишь истинную причину всех ошибок в любви, а также возможности для преодоления любой любовной проблемы: от супружеских недопониманий до любовной зависимости и даже обиды на родителей. Любви так много: к мужу, к жене, к другу, к музыке и фильмам, к еде, к стране, к маме, к папе — но все они характеризуются тем, что является сутью любви. В чём же суть любви и любовных отношений — об этом ты узнаешь на тренинге. Что ты узнаешь: — о научном понимании любви; — о главной причине всех любовных проблем; — об основных проблемных сценариях в любви и путях их преодоления; — о специфике любви в России; — о психологических установках, которые препятствуют счастливым отношениям; — о том, что же на самом деле является реалистичными счастливыми отношениями. Чему ты научишься: — Эффективным в любовной жизни установкам. — Отличать любовь от влюблённости. — Находить ошибки в любовных ситуациях. — Видеть себя со стороны во время любовных проблем. — Достигать счастья в любви. — Правильно определять любовь — и понимать, почему это так важно. Кто ведёт: Евгения Морозова.