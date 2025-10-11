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Психология кино: «Куда ты пропала, Бернадетт?»

Кинотеатр «Иллюзион»
Котельническая наб., 1/15

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Кинопоказ фильма «Куда ты пропала, Бернадетт?» + обсуждение на тему «Экзистенциальный кризис: поиск себя в современном мире». Обсуждение после просмотра проведут доктор медицинских наук, врач-психиатр, психотерапевт, основатель клиники «Ре-Альт» Шмилович Андрей Аркадьевич и клинический психолог Вершинская Анастасия Алексеевна. О фильме: У Бернадетт, очаровательной женщины и талантливого архитектора, есть всё: прекрасный дом, замечательная дочь, успешный и любящий муж. Хоть она и выбивается из «безупречной» компании соседских мамаш, никто не мог представить, что в один прекрасный день Бернадетт просто исчезнет без следа. Она отправляется на поиски себя, пытаясь обрести счастье на краю света.

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