Кинопоказ фильма «Куда ты пропала, Бернадетт?» + обсуждение на тему «Экзистенциальный кризис: поиск себя в современном мире». Обсуждение после просмотра проведут доктор медицинских наук, врач-психиатр, психотерапевт, основатель клиники «Ре-Альт» Шмилович Андрей Аркадьевич и клинический психолог Вершинская Анастасия Алексеевна. О фильме: У Бернадетт, очаровательной женщины и талантливого архитектора, есть всё: прекрасный дом, замечательная дочь, успешный и любящий муж. Хоть она и выбивается из «безупречной» компании соседских мамаш, никто не мог представить, что в один прекрасный день Бернадетт просто исчезнет без следа. Она отправляется на поиски себя, пытаясь обрести счастье на краю света.